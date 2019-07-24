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Сын Рыбина и Сенчуковой известил родителей о желании жениться

20-летний Василий уже несколько лет встречается с девушкой.

Сын Рыбина и Сенчуковой известил родителей о желании жениться
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: globallookpress.com

Сыну Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой исполнилось 20 лет. Молодой человек уже пять с половиной лет встречается с девушкой по имени Даша, которую звездные родители очень любят.

Пара уже живет вместе то в доме Виктора и Натальи, то у родителей Даши. Как рассказала Сенчукова порталу Teleprogramma.pro, сын уже начал говорить о женитьбе на возлюбленной. С семьей будущей невестки знакомство уже завязалось, однако о свадьбе, считает певица, думать пока рановато.

«Для них это праздник, чтобы красиво нарядиться и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже», – говорит Наталья.

Пока Василий из-за своего увлечения древней скандинавской культурой мечтает о свадебном торжестве в Исландии. Единственное, о чем его просит мама – жениться летом, чтобы гости не замерзли на свадьбе.

«Исландия ведь холодная страна! Но пока это просто мечты», – подытожила Сенчукова.

Напомним, Сенчуковой и Рыбину несколько лет назад диагностировали онкологическое заболевание кожи. Артисты смогли победить поразившую их обоих болезнь, но теперь стараются не обгорать на солнце.

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Тэги:

Василий РыбинВиктор РыбинДюнаНаталья Сенчукова

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Сын Рыбина и Сенчуковой известил родителей о желании жениться
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