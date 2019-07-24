Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года

Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась. Артистки не стало в 33 года, ее жизнь оборвалась из-за онкологического заболевания молочной железы.

МакГиган ушла из жизни во вторник, 23 июля, в окружении семьи. По словам родных девушки, они опустошены случившимся. Рак у актрисы обнаружили совсем недавно, она боролась с заболеванием, но недуг оказался сильнее. У Ники остались родители – бывший боксер Барри МакГиган и его жена Сандра, а также трое братьев.

«После короткой, но отважной битвы с раком Ника мирно скончалась рано утром, в окружении своей любящей семьи», – цитирует Metro заявление родственников артистки.

Ранее у Ники МакГиган уже диагностировали онкологию. В возрасте 11 лет у нее началась лейкемия, из-за терапии девочка потеряла волосы. Болезнь отступила, а Ника впоследствии призналась, что на борьбу с раком ее вдохновил отец.