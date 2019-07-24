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Племянник Пугачевой хочет оставить сына в приемной семье

Влад Пугачев признал, что ребенку комфортно с новыми родителями.

Племянник Пугачевой хочет оставить сына в приемной семье
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

История племянника Аллы Пугачевой известна многим поклонникам певицы. Несколько лет назад сын родного брата Примадонны и его жена Виктория пристрастились к наркотикам. В итоге у Влада Пугачева отнялись ноги, а его избранница впала в в кому.

Алла Борисовна помогла родственнику поправить здоровье, а пока он лечился в Израиле, забрала к себе и оформила опеку над маленьким сыном племянника Женей. На выходных артистка забирала ребенка к себе в замок, а в остальные дни им занималась няня. Вышло так, что Женя привязался к женщине и ее мужу, поэтому пара усыновила его.

Родной отец мальчика уже избавился от зависимости, начал жизнь с чистого листа и нашел новую любовь. Он заявил, что ничего не знал об усыновлении, ребенок оказался в новой семье неожиданно для него. Однако забирать его у приемных родителей Пугачев не хочет.

«Мое согласие на опеку уже давно не имеет законной силы. Просто я не хотел и не хочу трогать Женю, потому что сыну комфортно в новой семье», – цитирует племянника певицы сайт kp.ru.

Влад отметил, что документы об опекунстве действительно подписывал, но только временные. Он не возражал только против того, чтобы сама Пугачева была опекуном наследника.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, родственник Аллы Борисовны хочет увидеться с ней, чтобы обсудить дальнейшую судьбу сына. Он хочет, чтобы Женя носил его фамилию, поэтому все-таки попробует вернуть себе родительские права.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото
Алла Пугачева несколько лет опекала внучатого племянника. Фото: globallookpress.com
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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиВлад ПугачевВладислав Пугачев

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Племянник Пугачевой хочет оставить сына в приемной семье
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