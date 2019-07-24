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Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы

Балерина Анна Нахапетова назвала детей «неразлучниками».

Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы
Вера Глаголева ушла из жизни почти два года назад/globallookpress.com

Балерина и актриса Большого театра Анна Нахапетова в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть внуков ее матери — популярной актрисы Веры Глаголевой. На фотографии дочь Анны Нахапетовой Полина Симачева со своими двоюродными братьями Кириллом и Мироном. Это дети средней дочери Глаголевой Марии.

Внуки Веры Глаголевой. Фото
Внуки Веры Глаголевой/instagram.com/anahapetova/

«Наши неразлучники. Наши, такие уже повзрослевшие дети. Как же всё-таки быстро они растут», — заявила Анна Нахапетова. В хештегах она написала: «Радуйтесь каждому дню», «Берегите друг друга», «Счастье быть вместе».

Отметим, что у Веры Глаголевой есть еще один внук. Это Сергей Овечкин. В августе этого года мальчику исполнится год. Он родился от отношений младшей дочери Глаголевой модели Анастасии Шубской и знаменитого российского хоккеиста, лидера сборной России и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Пара проживает в США.

Напомним, что Вера Глаголева скончалась почти два года назад в Германии. Последние годы она боролась с раком желудка. Звезда отечественного кино похоронена на Троекуровском кладбище столицы.

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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяАнна НахапетоваВера ГлаголеваПолина Симачева

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Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы
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