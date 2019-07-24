Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы

Балерина и актриса Большого театра Анна Нахапетова в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть внуков ее матери — популярной актрисы Веры Глаголевой. На фотографии дочь Анны Нахапетовой Полина Симачева со своими двоюродными братьями Кириллом и Мироном. Это дети средней дочери Глаголевой Марии.

«Наши неразлучники. Наши, такие уже повзрослевшие дети. Как же всё-таки быстро они растут», — заявила Анна Нахапетова. В хештегах она написала: «Радуйтесь каждому дню», «Берегите друг друга», «Счастье быть вместе».

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Отметим, что у Веры Глаголевой есть еще один внук. Это Сергей Овечкин. В августе этого года мальчику исполнится год. Он родился от отношений младшей дочери Глаголевой модели Анастасии Шубской и знаменитого российского хоккеиста, лидера сборной России и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Пара проживает в США.

Напомним, что Вера Глаголева скончалась почти два года назад в Германии. Последние годы она боролась с раком желудка. Звезда отечественного кино похоронена на Троекуровском кладбище столицы.