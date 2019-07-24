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В Сети появился архивный снимок Галкина с семьей Орбакайте

На фотографии почти все самые близкие родственники Аллы Пугачевой.

В Сети появился архивный снимок Галкина с семьей Орбакайте
Галкин сфотографировался с семьей Орбакайте/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась раритетная архивная фотография. На ней можно увидеть почти всех самых близких для нее людей – супруга популярного телеведущего Максима Галкина, дочь певицу и актрису Кристину Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым, а также внука и внучку – Дени Байсарова и Клавдию Земцову.

На снимке разве что не достает детей Примадонны от брака с Галкиным близнецов Гарри и Лизы, а также еще одного внука музыканта Никиты Преснякова. Он, напомним, родился от гражданского брака Орбакайте с певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Судя по надписи «Клавдия» семья собралась на дне рождения дочери Орбакайте. Девочка на фотографии в красивой короне и с цветами.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас отдыхают на рижском взморье. В латвийской Юрмале у них шикарный особняк, который они снимают каждое лето. Вместе с ними находятся и дети.

Что касается Кристины Орбакайте, то отпуск она, как правило, проводит в Америке. Там у певицы есть свой дом.

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Тэги:

Алла ПугачеваДени БайсаровКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинМихаил Земцов

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В Сети появился архивный снимок Галкина с семьей Орбакайте
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