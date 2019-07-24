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Яковлева вспомнила ранние и нелепые смерти Ростоцкого и Глаголевой

По словам актрисы и ведущей программы «Дамский калейдоскоп» , она очень близко к сердцу восприняла эти утраты.

Яковлева вспомнила ранние и нелепые смерти Ростоцкого и Глаголевой
Вера Глаголева умерла в 61 год/globallookpress.com

Актриса Марина Яковлева в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала о смерти близких ей людей – первого мужа актера и режиссера Андрея Ростоцкого и подруги актрисы Веры Глаголевой.

Напомним, что Ростоцкий погиб в возрасте 45 лет. Он сорвался со скалы у водопада Девичьи слезы. Что касается Веры Глаголевой, то она также ушла из жизни достаточно рано от онкологического заболевания. Ей был всего 61 год.

Марина Яковлева. Фото
Яковлева тяжело переживала близких людей/globallookpress.com

«Я ехала из театра на троллейбусе, когда мне сообщили о смерти Ростоцкого. Позвонила из Дома кино женщина и сказал, что Андрея больше нет. Он сорвался со скалы и погиб. Я считаю, что он освятил своим светом мою жизнь. После его смерти он снился мне несколько раз. Это, конечно, очень личное. От него исходила какая-то энергетика. Мы сильно любили друг друга», — заявила Марина Яковлева.

Не менее болезненно она пережила и смерть своей близкой подруги актрисы Веры Глаголевой в 2017 году. «Мы очень близко дружили с Верой где-то до начала двухтысячных годов. Потом у нее появились новые подруги. Она всегда была очень сильной женщиной. Играла в кино, снимала фильмы. О ее болезни я слышала краем уха. Спрашивать о таких вещах не принято. Мы иногда встречались. Она много рассказывал о своих родителях. Последний раз общались примерно за полтора года до ее смерти», — заявила она.

По словам Яковлевой, о смерти Глаголевой ей сообщил сын Иван. «Я долго не могла понять, почему так произошло. Она же молодая, красивая. Видимо болезнь затаилась, в какой-то момент отступила, а потом нанесла удар. Я готовилась к съемкам. Потом еще несколько дней не могла прийти в себя», — сказала актриса.

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Андрей РостоцкийВера ГлаголеваМарина ЯковлеваПрограмма "Судьба человека"

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Яковлева вспомнила ранние и нелепые смерти Ростоцкого и Глаголевой
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