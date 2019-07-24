Вдова Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Вторая жена Сергея Доренко посетила Крым с дочерьми Варварой и Верой. Вдова журналиста приехала в Керчь на гору Митридат, чтобы исполнить его последнюю волю. Когда-то он завещал, что именно там нужно развеять его прах после смерти.

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Как рассказала сама Юлия, из-за повседневных забот и бесконечных дел ей ни разу не довелось побывать в этих местах вместе с мужем. Урну с прахом она принесла на гору ранним утром. Доренко опубликовала в соцсети кадры, на которых она и дети поднимаются, после чего развеивают пепел с высоты.

«Но даже сейчас я не могу написать – «вот и все». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас», — пишет Юлия в Telegram.

Напомним, Сергея Доренко не стало 9 мая. Двигаясь по одной из автотрасс столицы на мотоцикле, который он приобрел совсем недавно, журналист потерял управление и вылетел на встречную полосу. Смерть наступила в результате остановки сердца из-за разорвавшейся аневризмы.