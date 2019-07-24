Кейт и Уильям столкнулись с проблемами из-за нового фонда Меган и Гарри

Не так давно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили разорвать деловые отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Пара основала собственный благотворительный фонд «Аристократы графства Сассекс».

больше по теме Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом Маркл с мужем открыли отдельный благотворительный фонд под названием «Аристократы графства Сассекс».

Для размещения офисов своего нового фонда августейшая чета выбрала Букингемский дворец. Несмотря на более, чем скромный штат организации, они попросили Елизавету выделить им шесть просторных комнат в главном центральном коридоре.

Но, как оказалось, уход Меган и Гарри в свободное плавание повлек за собой проблемы для фонда Уильяма и Кейт. Вскоре после раскола герцоги Кембриджские расстались сперва с PR-менеджером Натали Кэмпбелл, а затем пост покинула директор фонда Лоррейн Хеггеси.

больше по теме Принцы Уильям и Гарри пойдут на примирение ради бабушки Так считает источник при королевском дворе. Королева Елизавета II близко к сердцу принимает все размолвки в семье.

Как сообщает Express со ссылкой на источник во дворце, обе сотрудницы решили присоединиться к новому фонду герцогов Сассексов. Уильяму и Кейт пришлось экстренно искать замену, а, как известно, королевская семья не нанимает случайных людей. С резюме соискателей сначала должна ознакомиться служба безопасности, а затем их ждет череда долгих собеседований.

Тем не менее, старший внук королевы с супругой достойно вышли из ситуации. Они ни в чем не упрекнули Меган и Гарри и в сжатые сроки нашли нового директора фонда по имени Джейсон Кнауф.