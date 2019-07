Полувековые кроссовки Nike продали на аукционе за 27,7 млн рублей

На аукционе Sothebey’s был побит мировой рекорд: за неслыханную сумму в 437 тысяч долларов на торгах продали пару кроссовок фирмы Nike. Такие деньги не пожалел за уникальную пару обуви известный коллекционер Майлс Надал. По нынешнему курсу в пересчете на рубли цифра получается заоблачная – более 27 миллионов 700 тысяч рублей.

Чем же уникальны эти кроссовки, кроме своей нынешней стоимости? Дело в том, что выпущено таких было всего 12 пар. Соучредитель Nike вместе с тренером по бегу Биллом Бауэрманом разработали обувь для легкоатлетов на летние Олимпийские игры 1972 года. Поговаривали, что на необычную форму подошвы создателей вдохновили вафли.

A rare pair of Nike’s «Moon Shoe» has broken the world auction record for a pair of sneakers, according to Sotheby’s https://t.co/K1WUwv3775

— CNN Business (@CNNBusiness) 24 июля 2019 г.