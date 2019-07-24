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Полувековые кроссовки Nike продали на аукционе за 27,7 млн рублей

Высокая цена объясняется уникальностью обуви. В свое время конкретная модель была выпущена в количестве всего 12 пар.

Полувековые кроссовки Nike продали на аукционе за 27,7 млн рублей
Покупатель выложил за эту пару обуви рекордную сумму ФОТО: https://www.sothebys.com/en/articles/new-world-auction-record-for-a-pair-of-sneakers-set-by-1972-nike-waffle-racing-flat?cmp=social____twitter_Stadium%20goods_23-jul-2019

На аукционе Sothebey’s был побит мировой рекорд: за неслыханную сумму в 437 тысяч долларов на торгах продали пару кроссовок фирмы Nike. Такие деньги не пожалел за уникальную пару обуви известный коллекционер Майлс Надал. По нынешнему курсу в пересчете на рубли цифра получается заоблачная – более 27 миллионов 700 тысяч рублей.

Кроссовки Nike были проданы почти за 440 тысяч долларов. ФОТО
Всего в мире было выпущено 12 таких кроссовок.
ФОТО: https://www.sothebys.com/en/articles/new-world-auction-record-for-a-pair-of-sneakers-set-by-1972-nike-waffle-racing-flat?cmp=social____twitter_Stadium%20goods_23-jul-2019

Чем же уникальны эти кроссовки, кроме своей нынешней стоимости? Дело в том, что выпущено таких было всего 12 пар. Соучредитель Nike вместе с тренером по бегу Биллом Бауэрманом разработали обувь для легкоатлетов на летние Олимпийские игры 1972 года. Поговаривали, что на необычную форму подошвы создателей вдохновили вафли.

 

А чтобы получить первый образец уникальной подошвы реально использовалась обычная вафельница.

Теперь уникальная пара обуви будет выставлена в частном музее покупателя. Там уже имеется внушительная коллекция раритетных автомобилей, сообщает телеканал 360.

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Nikeаукционкроссовкистарые вещи

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Полувековые кроссовки Nike продали на аукционе за 27,7 млн рублей
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