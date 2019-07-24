Киркоров путешествует по Азербайджану на личном самолете с детьми

Филипп Киркоров отправился вместе детьми Аллой-Викторией и Мартином в Баку на фестиваль «Жара», несмотря на приступы аэрофобии.

Напомним, в июне популярный артист пережил жесткую посадку рейсового самолета в Домодедово, на борту также были его дети. После этого он пожаловался, что теперь боится летать самолетами. Друзья даже подарили ему чудо-автобус на день рождения, чтобы король эстрады мог ездить на гастроли комфортно. Автобус Киркорова, стоит заметить, сильно отличается от привычного транспорта — в нем есть гостиная и кухня.

И вот певец выкладывает видео в блог, где сообщает о новом воздушном путешествии. Правда, на этот раз Киркоров решил лететь самолетом частным. Певец проводит для малышей небольшую экскурсию по самолету. Мартин вначале удивляется: «Как же в него влезет вся съемочная группа?» Но, пройдя немного в салон, понимает, что места достаточно. Отметим, что в самолете есть даже отдельная комната с двуспальной кроватью.