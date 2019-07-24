Графиня Уэссекская стала единственной невесткой, устроившей королеву

У действующей королевы Великобритании, Елизаветы II, четверо детей — наследный принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Несмотря на высокий титул главе монархии пришлось столкнуться со всеми трудностями обычных родителей — детские болезни, подростковые бунты, непослушание, и, конечно, постоянная тревога за своих детей, сколько бы лет им не было.

больше по теме Принц Эндрю не раз проверял терпение Елизаветы II на прочность Однажды младший сын королевы даже облил журналистов краской.

Поговаривали, что любимчиком супруга Елизаветы, принца Филиппа, всегда был Эндрю. Задорный нрав, популярность у противоположного пола, скандальные выходки, попадающие на первые полосы СМИ — герцог Йоркский всегда вел себя не слишком подобающе своему происхождению.

А вот королева больше всех любила младшего сына, принца Эдварда. По слухам, именно ему доставалось больше всего материнской заботы и внимания. Возможно, это и повлияло на то, что граф Уэссекский лучше всех устроил личную жизнь, а его супруга стала единственной любимой невестки монархини.

Софи Рис-Джонс добилась успеха там, где Диана Спенсер и Сара Фергюсон потерпели поражение. В январе пара отметила 20 лет со дня свадьбы, их отношения до сих пор идеальны и служат примером для их детей.

Королевский биограф Ингрид Сьюард полагает, что дело в характере и профессиональных навыках графини — она работала специалистом по связям с общественностью.

«Любой роман с членом королевской семьи ведется на их условиях, Сара и Диана боролись с этим, а Софи просто приняла. Если ее и одолевали сомнения и жалобы, то об этом никогда никто не знал, внешне она была само спокойствие и благожелательность», — приводит слова эксперта Express.