Суд наложил на Ярмольника новое взыскание за аварию

Артиста обязали выплатить еще 400 тысяч рублей после ДТП с иномаркой Федеральной службы охраны.

Леониду Ярмольнику придется выплатить еще одну сумму за ДТП, виновником которого он стал три года назад. В дополнение к взысканию в размере 432 тысяч рублей, наложенному в апреле Хамовническим судом, Мосгорсуд обязал артиста заплатить еще 400 тысяч.

больше по теме Ярмольник вступился за Маслякова, несмотря на конфликт с ним Актера возмутили попытки отсудить у Маслякова права на клуб.

Осенью 2016 года Ярмольник ехал по Кутузовскому проспекту столицы за рулем иномарки ФСО. Mercedes попал в аварию с участием четырех автомобилей, актер оказался виновником случившегося.

Машине потребовался ремонт, на который ушло свыше миллиона рублей. Страховая компания выплатила автосервису треть из этой суммы, остальное перечислила Федеральная служба охраны, чьи представители обратились в суд с целью получить с Ярмольника 800 тысяч рублей. Также Леонид Исаакович должен погасить госпошлину, сообщает агентство «Москва».

Напомним, артист ранее заявлял, что считает сумму сильно завышенной, а требования ФСО – унижающими его, «как человека и гражданина». Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Ярмольник указал на то, что новую иномарку можно приобрести за полтора миллиона рублей. Кроме того, автомобиль не переворачивался, но в нем зачем-то поменяли обшивку потолка.