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Яковлева объяснила крах брака с Ростоцким его изменами

Актер и режиссер вел разгульный образ жизни.

Яковлева объяснила крах брака с Ростоцким его изменами
Марина Яковлева объяснила, почему распался брак с Ростоцким/globallookpress.com

Актриса Марина Яковлева в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», сказала, что ее брак с мужем сгубили его многочисленные измены. По словам актрисы, порой к ним домой даже приезжали его поклонницы.

Андрей Ростоцкий
Ростоцкий часто изменял Яковлевой/globallookpress.com

«Однажды явилась дама в милицейской форме. Андрей в тот день был на съёмках. Я эту женщину еще проводила к нему. Ему, конечно, тогда было неудобно», — заметила Марина Яковлева.

Актриса добавила, что была сильно влюблена в мужа. Ей хотелось везде следовать за ним. Как сказала звезда, только с годами она поняла, что при нем не надо было плакать, потому что этим она показывала свою слабость, чем он и пользовался.

«У них в семье была установка, что все мужчины изменяют своим женам. Я прекрасно обо всем догадывалась. Часто ревновала супруга. Подвох же случился там, где не ждала. Оказывается, он начал встречаться с моей подругой Марианной. Я с ней делилась переживаниями. Однажды она сказала мне, что мужа надо напугать. Если он скажет, что решил разводиться, то не надо противиться. Я так и сделала. Как-то Андрей пришел и заявил, что хочет развестись. Я согласилась. Потом только я узнала, что он стал жить с моей подругой. С тех пор я навсегда запомнила поговорку: «Не делись с подружкой — поделись с подушкой», — сказала актриса.

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Андрей РостоцкийМарина ЯковлеваПрограмма "Судьба человека"

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Яковлева объяснила крах брака с Ростоцким его изменами
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