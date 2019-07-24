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Внучка королевы Елизаветы спровоцировала слухи о беременности

Поклонники считают, что принцесса готова сделать важное объявление.

Внучка королевы Елизаветы спровоцировала слухи о беременности
Принцесса Евгения может уже скоро объявить о своей беременности Фото: Globallookpress.com

Принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка всего через пять месяцев после свадьбы своего кузена Гарри и Меган Маркл. Но если герцоги Сассекские вскоре после торжественной церемонии заявили, что ждут ребенка, то от Евгении таких новостей пока не было.

Фанаты королевской семьи всегда с нетерпением ожидают новостей о свадьбах или рождении детей августейших персон. Поэтому за Евгенией постоянно наблюдают и пытаются увидеть зацепки, намекающие на интересное положение.

Так, однажды поводом заподозрить беременность стал пост в Instagram, посвященный годовщине ее свадьбы. Затем поклонники заметили, что она прибавила в весе, когда Евгения появилась на королевских скачках.

Но больше всего подозрений вызвали два недавних события. Сперва Евгения отправилась со своей сестрой Беатрис на концерт Селин Дион в Гайд парке 5 июля. И пока старшая сестра наслаждалась музыкой, потягивая алкогольные коктейли, младшая принцесса пила исключительно воду.

Затем дочь принца Эндрю объявила, что они с мужем хотят присоединиться к королевской семье во время ежегодного отдыха в замке Балморал в Шотландии. Как сообщает Express, фанаты полагают, что Евгения хочет собрать всю семью вместе для объявления о своей беременности.

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Тэги:

беременностьБританская королевская семьяДжек БруксбэнкКоролева Елизавета IIпринцесса Евгения

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Внучка королевы Елизаветы спровоцировала слухи о беременности
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