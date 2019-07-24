«Мы мало общались»: Прилучный заговорил о покойном отце

Особое место в жизни актера всегда занимала его мама. А сейчас Павел не представляет свое будущее без жены и детей.

Актер из сериала «Мажор» Павел Прилучный в недавнем интервью заговорил о своих родителях. Отец молодого человека скончался, когда Паша был еще подростком, на тот момент ему было всего тринадцать лет. При этом супруг Агаты Муцениеце признался: уже тогда им было сложно найти общий язык. Поэтому особое место в жизни Павла всегда занимала его мама.

«Отец научил меня прежде всего тому, что важно всегда доделывать все до конца, не бросать на полпути. Вот главное, что я запомнил. Хотя у нас были достаточно непростые отношения с отцом и мы мало общались», — приводит tele.ru слова Павла Прилучного.

В юности будущий актер увлекался боксом и не раз применял на практике полученные боевые навыки. Из-за своей эмоциональности мальчику приходилось давать отпор обидчикам. Однако по мере взросления Павел научился контролировать чувства.

Прилучный не скрывает: он поддерживает близкие отношения с мамой. Она часто наведывается к сыну в гости, легко сдружилась и с невесткой. Будучи бабушкой уже двух внуков свекровь Агаты помогает актрисе заботиться о малышах. Павел часто отправляет маму с детьми на море. В молодости она не могла путешествовать, зато сейчас у женщины появилась такая возможность.

«Надеюсь, что на своем примере я научу детей правильно относиться к родителям и у меня когда-нибудь тоже будет такая же счастливая старость», — добавил Павел.

Вместе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный воспитывает двоих детей: 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию.