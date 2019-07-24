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Дмитрий Певцов трогательно обратился к жене в день ее именин

Актер поздравил в соцсети Ольгу Дроздову и всех женщин с этим именем.

Дмитрий Певцов трогательно обратился к жене в день ее именин
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова неразлучны. Фото: globallookpress.com

Актриса Ольга Дроздова стала второй женой Дмитрия Певцова. Пара состоит в браке вот уже 25 лет, у супругов подрастает сын Елисей, которому вскоре исполнится двенадцать.

Артист трогательно обратился к жене в соцсети, чтобы поздравить ее с именинами. Дмитрий опубликовал в Instagram сразу несколько снимков избранницы, а заодно принес поздравления всем женщинам по имени Ольга.

«На конце темной ночи идолослужения, облегавшей Русскую землю, блаженная Ольга явилась как заря пред наступлением светлого дня святой веры во Христа», – процитировал Певцов старинный православный текст.

Подписчицы поблагодарили актера за теплые слова, а многие поклонники вновь отметили красоту его супруги. «Потрясающе талантливая и безумно красивая женщина!», «Обожаю Ольгу Дроздову», «Какая же Ольга красивая!», «Шикарная девочка! Вы красивая пара», «Ольга потрясающая актриса, и человек, видно, светлый и добрый», – пишут комментаторы.

Фото: Instagram@dima_pevtsov

Напомним, на днях Певцов разместил в своем блоге интригующее видео. На кадрах ролика супруги отправляются в ЗАГС, но по какой причине, актер не рассказал. Правда, самые догадливые поклонники тут же предположили, что Ольга собирается, наконец, взять фамилию мужа.

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InstagramДмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваОльга Дроздова

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Дмитрий Певцов трогательно обратился к жене в день ее именин
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