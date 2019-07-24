Королевский биограф объяснил, почему поданные так любят Елизавету II

Королева Елизавета — настоящий символ Великобритании. Все жители страны обожают Ее величество и в отличие от других членов венценосной семьи никогда не осуждают и не критикуют. Возможно, монархиня просто ни разу не дала повода усомниться в себе?
Королевский биограф Пенни Юнор в своей книге рассказала, что делает Елизавету II такой особенной. По словам эксперта, королева отличается невероятным тактом и терпимостью в отношении всех людей, вне зависимости от их происхождения и социального статуса.
Любой, кому посчастливилось встретиться с Ее величеством на вечеринках в саду Букингемского дворца, поражается ее добродушию и неформальному стилю общения.
«Мне довелось лично встретиться с Елизаветой II. Я по сей день не могу забыть, насколько она была мила и свободна, общаясь со мной. Да ее служба безопасности работает неустанно, но это никоим образом не ставит барьер между монархом и посетителем», — приводит слова Юнор Express.
По словам биографа, такое поведение не предписано королевским протоколом и по всей видимости является решением самой Елизаветы.