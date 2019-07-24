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Королевский биограф объяснил, почему поданные так любят Елизавету II

Все, кто встречался с королевой, надолго остаются под впечатлением.

Королевский биограф объяснил, почему поданные так любят Елизавету II
Королева Елизавета уже 67 лет соблюдает одно важное правило Фото: Globallookpress.com

Королева Елизавета — настоящий символ Великобритании. Все жители страны обожают Ее величество и в отличие от других членов венценосной семьи никогда не осуждают и не критикуют. Возможно, монархиня просто ни разу не дала повода усомниться в себе?

Королевский биограф Пенни Юнор в своей книге рассказала, что делает Елизавету II такой особенной. По словам эксперта, королева отличается невероятным тактом и терпимостью в отношении всех людей, вне зависимости от их происхождения и социального статуса.

Любой, кому посчастливилось встретиться с Ее величеством на вечеринках в саду Букингемского дворца, поражается ее добродушию и неформальному стилю общения.

«Мне довелось лично встретиться с Елизаветой II. Я по сей день не могу забыть, насколько она была мила и свободна, общаясь со мной. Да ее служба безопасности работает неустанно, но это никоим образом не ставит барьер между монархом и посетителем», — приводит слова Юнор Express.

По словам биографа, такое поведение не предписано королевским протоколом и по всей видимости является решением самой Елизаветы.

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Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета II

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Королевский биограф объяснил, почему поданные так любят Елизавету II
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