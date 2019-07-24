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Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес

Поводом для сюрприза послужил юбилей актрисы.

Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес/globallookpress.com

В это трудно поверить, но неподражаемой певице и актрисе Дженифер Лопес исполнилось 50 лет!

Поздравить дорогую подругу поспешила супермодель Наоми Кэмпбелл. «С 50-летием, дорогая Ло, моя красоточка! Желаю тебе всех благ на этой Земле! Ты самая добрая, самая трудолюбивая женщина на свете, удивительная мать, дочь и жена. Твое сострадание к людям — безгранично! Вдохновляй, всех, кто знает тебя! И оставайся такой же озорной девчонкой всегда! Пусть Вселенная даст тебе то, что ты действительно заслуживаешь! Я так тебя люблю!» — написала фотомодель в своем блоге.

Наоми Кэмпбелл также выложила несколько архивных фотографий, где они вместе с Дженнифер Лопес запечатлены в разные годы.

Напомним, Дженнифер Лопес начинала свою карьеру как танцовщица. В 1991 году она попала на телешоу, а через два года попробовалась как актриса. Популярность к ней пришла в 1997 году, когда она исполнила главную роль в фильме «Селена».

Ранее мы писали о том, что актрису и фотомодель связывает не только теплая дружба, но и любовь к натуральным мехам.

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Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
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