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Жена принца Лорана публично отчитала его за неуместное поведение

Принцесса Клэр не смогла скрыть свое возмущение.

Жена принца Лорана публично отчитала его за неуместное поведение
Бельгийский принц Лоран публично нарушил королевский протокол Фото: Globallookpress.com

Бельгийский принц Лоран, брат нынешнего короля Филиппа, всегда доставлял немало хлопот своему венценосному семейству. На этот раз 55-летний принц снова отличился, но свидетелями его поступка стала почти вся страна.

Во время торжественного парада по случаю Национального дня Бельгии брат короля постоянно смотрел на часы, а затем совершил грубое нарушение протокола — достал мобильный телефон и уткнулся в экран.

Его супруга, принцесса Клэр, что-то шепнула ему, но это не повлияло на ситуацию. А затем принц и вовсе забыл о всех протокольных правилах и во время гимна ответил на телефонный звонок.

Принцесса Клэр и принц Лоран. Фото
Принцесса Клэр сердито отчитала своего мужа, принца Лорана, за нарушение королевского протокола. Фото: Globallookpress.com

Этого принцесса стерпеть уже не могла. Она схватила мужа за руку и резко сказала ему несколько фраз. Очевидно это возымело действие, и принц наконец убрел телефон в карман.

People напоминает, что Клэр Луиз Кумбс является британкой и с детства привыкла с уважением относиться к установленным правилам. Возможно, именно поэтому ее так возмутило вольное обращение мужа с королевским протоколом.

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Бельгийская монархиякоролевский протоколпринц Лоранпринцесса Клэр

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Жена принца Лорана публично отчитала его за неуместное поведение
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