Жена принца Лорана публично отчитала его за неуместное поведение

Бельгийский принц Лоран, брат нынешнего короля Филиппа, всегда доставлял немало хлопот своему венценосному семейству. На этот раз 55-летний принц снова отличился, но свидетелями его поступка стала почти вся страна.

Во время торжественного парада по случаю Национального дня Бельгии брат короля постоянно смотрел на часы, а затем совершил грубое нарушение протокола — достал мобильный телефон и уткнулся в экран.

Его супруга, принцесса Клэр, что-то шепнула ему, но это не повлияло на ситуацию. А затем принц и вовсе забыл о всех протокольных правилах и во время гимна ответил на телефонный звонок.

Этого принцесса стерпеть уже не могла. Она схватила мужа за руку и резко сказала ему несколько фраз. Очевидно это возымело действие, и принц наконец убрел телефон в карман.

People напоминает, что Клэр Луиз Кумбс является британкой и с детства привыкла с уважением относиться к установленным правилам. Возможно, именно поэтому ее так возмутило вольное обращение мужа с королевским протоколом.