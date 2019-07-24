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Марина Яковлева рассказала, за что Янковский затаил на нее обиду

Прославленный кинорежиссер хотел много лет назад обнять молодую актрису.

Марина Яковлева рассказала, за что Янковский затаил на нее обиду
Марина Яковлева не оценила ухаживаний Янковского/globallookpress.com

Актриса Марина Яковлева стала гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она рассказала, как в молодости ей оказывал внимание известный актер и режиссер Олег Янковский.

Олег Янковский. Фото
Янковский ухаживал за Яковлевой/globallookpress.com

«Как раз параллельно с картиной, в которой я играла роль, шли съёмки фильма «Тот самый Мюнхгаузен», который принес ему большую известность. И вот однажды на его пути попалась я. Он так по-доброму всегда на меня смотрел. Меня гримируют, а он заглядывался. И вот однажды он решил меня приобнять. А я была молодая, глупая дура. Не оценила этого. Ну и оттолкнула его. Он отлетел на два метра. Сейчас я жалею о том случае», — рассказала Марина Яковлева.

По словам актрисы, после того инцидента Олег Янковский, конечно, на нее обиделся, потому что не ожидал такой реакции. Сейчас-то она понимает, что так издавна было принято в актерской среде – обниматься. Как она считает, никаких дурных намерений у звезды тогда не было.

«Я вообще, как только поступила в ГИТИС сразу себе сказала, что у меня не будет никаких романов с режиссерами. У нас в Сибири все с этим строго. Замуж все девушки выходили только невинными. Если кто-то хватал за талию, то девушка могла в ответ и врезать. Такой же была и я», — сказала прославленная актриса.

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Тэги:

Борис КорчевниковКартина "Тот самый Мюнхгаузен"Марина ЯковлеваОлег ЯнковскийПрограмма "Судьба человека"

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Марина Яковлева рассказала, за что Янковский затаил на нее обиду
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