Марина Яковлева рассказала, за что Янковский затаил на нее обиду

Актриса Марина Яковлева стала гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она рассказала, как в молодости ей оказывал внимание известный актер и режиссер Олег Янковский.

«Как раз параллельно с картиной, в которой я играла роль, шли съёмки фильма «Тот самый Мюнхгаузен», который принес ему большую известность. И вот однажды на его пути попалась я. Он так по-доброму всегда на меня смотрел. Меня гримируют, а он заглядывался. И вот однажды он решил меня приобнять. А я была молодая, глупая дура. Не оценила этого. Ну и оттолкнула его. Он отлетел на два метра. Сейчас я жалею о том случае», — рассказала Марина Яковлева.

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По словам актрисы, после того инцидента Олег Янковский, конечно, на нее обиделся, потому что не ожидал такой реакции. Сейчас-то она понимает, что так издавна было принято в актерской среде – обниматься. Как она считает, никаких дурных намерений у звезды тогда не было.

«Я вообще, как только поступила в ГИТИС сразу себе сказала, что у меня не будет никаких романов с режиссерами. У нас в Сибири все с этим строго. Замуж все девушки выходили только невинными. Если кто-то хватал за талию, то девушка могла в ответ и врезать. Такой же была и я», — сказала прославленная актриса.