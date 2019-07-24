Вдова Кобзона повидалась с Немоляевой и Рождественской

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Нелли Кобзон стала гостьей одного из светских мероприятий. Примечательно, что на вечере присутствовала и 82-летняя Светлана Немоляева, сыгравшая одну из ярчайших ролей в фильме «Служебный роман» вместе с Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Совместный кадр с супругой покойного Иосифа Давыдовича и народной артисткой РСФСР на личной страничке в Instagram опубликовала Екатерина Рождественская.

«Три девицы под зеркалом пряли поздно вечером», — подписала снимок знаменитость.

Свой образ Нелли дополнила алой помадой и жемчужными бусами, подобрав для выхода в свет блузу с принтом. А Светлана Немоляева из аксессуаров выбрала серьги, массивное кольцо, бусы из каменьев, не забыв о пудровой повязке.

«Немоляева красиво старится», «Достойные девицы-красавицы!!», «Замечательные женщины, естественны. Здоровья вам и творческих успехов», «Так приятно вас всех видеть! Все прекрасно выглядите!», «Как приятно смотреть на лица, неперекроенные хирургами», «Любимые красавицы», — такие комментарии появились под снимком в микроблоге Екатерины.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro Нелли Кобзон после смерти мужа не стала запираться в четырех стенах. Вдова именитого исполнителя и по сей день чтит память покойного мужа, занимаясь благотворительностью. В недавнем интервью для YouTube-проекта «Душевный разговор» супруга Иосифа Давыдовича рассказала певице Жасмин о том, что сделала все для того, чтобы стать для певца опорой и надежным тылом.

«Он прошел свой земной круг очень достойно, очень красиво, мощно. Но такая судьба! Такую достойную жизнь, какую прожил мой муж, — прожить трудно», — добавила Нелли.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.