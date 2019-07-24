Инну Чурикову выпишут из больницы через несколько дней

Инна Чурикова сможет выписаться из больницы уже через несколько дней, то есть до выходных, 28–29 июля. Об этом журналистам сообщил директор театра «Ленком», где артистка служит много лет.

По словам Марка Варшавера, Инна Михайловна полностью оправилась от падения, хорошо себя чувствует и пребывает в отличном расположении духа. Она продолжает оставаться под врачебным контролем, но лишь для того, чтобы медики могли проверить состояние всех систем ее организма.

«Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачам, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги», — отметил Варшавер.

Напомним, Чурикова споткнулась на сцене в финале спектакля, в котором она исполняла одну из ролей. Артистка упала прямо в зрительный зал, ее подняли, увели за кулисы и экстренно госпитализировали. К счастью, она не получила серьезных травм. Сразу после инцидента сообщалось, что актрису доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, однако оказалось, что переломов она не получила, отделавшись ушибами.

С Марком Варшавером связалось агентство «РИА Новости».