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Эксперт указал на важное различие в биографии Дианы и Кейт Миддлтон

По его словам, у супруги принца Уильяма есть большое преимущество.

Эксперт указал на важное различие в биографии Дианы и Кейт Миддлтон
У Кейт Миддлтон было большое преимущество по сравнению с принцессой Дианой Фото: Globallookpress.com

Принцессу Диану стали чаще вспоминать после того, как ее сыновья завели собственные семьи. Королевские биографы на все лады спорят: полюбила бы леди Ди своих невесток или напротив стала бы воевать с ними? Многие утверждают, что Кейт Миддлтон очень похожа на покойную свекровь и у нее было бы больше шансов на ее расположение.

Свое мнение на этот счет есть и у бывшего королевского пресс-секретаря Патрика Джефсона. По его словам, у Кейт и Дианы масса общего и они непременно бы сблизились, но вместе с тем их разделяет один важный момент. Эксперт напомнил, что леди Ди было всего 19, когда она вышла замуж. Кейт же однозначно была более опытной и взрослой, чем мать ее мужа.

Кроме этого, Диану никто не поддерживал. У нее были плохие отношения с матерью, практически не было подруг, а новоиспеченный супруг был холоден.

«У нее никогда не было поддерживающей сети друзей и знакомых, у нее никогда не было надлежащего наставничества. Семья, в которую она попала, была великой, но вместе с тем очень традиционной и очень мужской», — считает Джефсон, слова которого приводит Express.

Патрик уверен, что Миддлтон очень поддерживал и направлял ее муж, принц Уильям. К тому же у герцогини очень теплые отношения с семьей — матерью и сестрой Пиппой.

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Эксперт указал на важное различие в биографии Дианы и Кейт Миддлтон
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