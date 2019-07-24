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Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик

Музыкант пообещал опубликовать пост «для глупых недоверчивых людей».

Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик
Михайлов высказался по поводу "парика"/globallookpress.com

Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна в сторис Instagram разместила забавный пост, который посвятила своему супругу. Жена певца прочитала в прессе, что ее супруг носит парик и решила узнать все из первых уст.

Стас Михайлов. Фото
Михайлов отреагировал на слухи, что ходит в парике/instagram.com/stas_mihailoff/

«Стасюш, ты парик надел? Пресса пишет, что ходишь в кепке, потому что у тебя голова лысая, а на концерты надеваешь парик. Где твой парик?» — спросила она своего мужа.

«Сейчас я покажу. Я скоро выставлю пост для глупых недоверчивых людей. Ну вот какой парик», — заявил музыкант и начал рвать на себе волосы.

Напомним, что до брака со Стасом Михайловым его нынешняя жена Инна жила с известным футболистом Андреем Канчельскисом. В свое время он выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и сборную России.

У Михайловой и ее нынешнего супруга большая семья. У них шестеро ребят. Двое детей Михайлова от предыдущих браков. Двое ее детей от совместной жизни с Канчельскисом. Также у Стаса и Инны две совместные дочери – Иванна и Мария.

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Андрей КанчельскисИнна МихайловаСтас Михайлов

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Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик
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