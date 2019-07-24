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Лопырева заявила, что Булатов никогда не отдыхает без нее

По словам модели, возлюбленному хорошо только в ее обществе.

Лопырева заявила, что Булатов никогда не отдыхает без нее
Булатов не отдыхает отдельно от Лопыревой/instagram.com/lopyrevavika/

Модель Виктория Лопырева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее возлюбленный и отец ее ребенка бизнесмен Игорь Булатов не любит отдыхать без нее. При этом сама она нередко проводит время с подружками.

Виктория Лопырева
Лопырева не отпускает Булатова отдыхать одного/globallookpress.com

«Да, я иногда отдыхаю с подружками. А вот Игорь отдельно от меня не отдыхает. Ему это не нравится. При этом, конечно, я ему ничего не запрещаю. Как вообще мужчине можно что-то запрещать? Все решения мужчины идут от него самого. Я считаю, что любая женщина должна создать такую обстановку в семье, чтобы мужчине было некомфортно без нее отдыхать», — заметила посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В то же время Виктория Лопырева отметила, что можно долго дискутировать на тему совместного или раздельного отдыха семейных пар. Раньше, по ее признанию, она была яркой одиночкой. Ей не хотелось отдыхать с кем-то. С появлением в ее жизни бизнесмена Игоря Булатова картина кардинально поменялась.

Напомним, что пять месяцев назад Лопырева родила сына от предпринимателя. Сейчас они заняты воспитанием ребенка. Все основное время влюблённые проводят в Америке.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАмерикаВиктория ЛопыреваИгорь Булатов

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Лопырева заявила, что Булатов никогда не отдыхает без нее
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