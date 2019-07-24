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«Мы защищены!»: Елена Малышева с мужем сделали прививки от слабоумия

Врач и телеведущая вакцинирует всю семью от разных болезней.

«Мы защищены!»: Елена Малышева с мужем сделали прививки от слабоумия
Елена Малышева/globallookpress

Елена Малышева, телеведущая и доктор медицинских поставила вакцину, которая в дальнейшем может предотвратить возрастное слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Это вакцина против герпеса Зостера или опоясывающего герпеса. Малышева увидела ее в одной из американских аптек и вместе с мужем сразу же поспешила сделать инъекцию.Об этом она написала в своем блоге.

Ведущая подчеркнула, что вакцина не предотвращает слабоумия напрямую, а влияет на болезнь косвенно. Как рассказала Елена Малышева, герпес Зостера — тяжелое вирусное заболевание. «Оно проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Вирус — одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!» — сказала врач. Кстати, существует версия, что именно от этой прививки умер сам Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр, который впервые описал деменцию.

Отметим, что ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале — большая любительница прививок. Вся ее семья, кроме детей, еще пять лет назад поставила себе вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка. Прививки от кори и пневмонии они сделали около года назад.

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«Мы защищены!»: Елена Малышева с мужем сделали прививки от слабоумия
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