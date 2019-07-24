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Меган Маркл «уличили» в любви к американской марке обуви

Вслед за герцогиней этот бренд полюбили и другие знаменитости.

Меган Маркл «уличили» в любви к американской марке обуви
Меган Маркл предпочитает обувь одной марки Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл — известная модница. Если до замужества с принцем Гарри герцогиня просто хорошо одевалась, то, попав в королевскую семью, стала настоящей иконой стиля.

Вещи и аксессуары, в которых герцогиня появляется на публике, мгновенно становятся популярными и раскупаются поклонниками. Так произошло с повседневной сумкой Меган, классическими солнцезащитными очками и даже дизайнерским платьем. Правда, в случае с дорогими вещами фанаты предпочитают ограничиваться подделками.

На этот раз в объектив попали туфли супруги принца Гарри. Внимательные поклонники обратили внимание, что в любое время года и практически по любому случаю Меган надевает обувь преимущественно одного бренда. Выбор герцогини пал на американского дизайнера Сару Флинт.

Меган была замечена в классических лодочках этой марки, замшевых сапогах, балетках. Во время беременности герцогиня отказалась от каблуков и выбрала сандалии того же бренда.

Обувь Сары Флинт отличается удобством, демократичными расцветками и универсальными моделями. Стоит отметить, что вслед за герцогиней марку узнали и полюбили такие знаменитости, как Амаль Клуни, Блейк Лайвли, Хэлли Берри, Карли Клосс и Синди Кроуфорд.

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Меган Маркл «уличили» в любви к американской марке обуви
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