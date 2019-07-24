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Близкий друг Собчак запечатлел ее на видео

Съемку в туалете сделал журналист Михаил Зыгарь.

Близкий друг Собчак запечатлел ее на видео
Ксения Собчак/Фото globallookpress

Ведущая и светская львица Ксения Собчак опять в центре интриги. В блоге светской хроники «Комсомольской правды» выложено провокационное видео с шутливой подписью: «Похоже, Богомолов — не последняя остановка Ксении Анатольевны?»

Журналист и писатель Михаил Зыгарь — давний друг Собчак. Он же был редактором ее авторской программы на телеканале «Дождь», рекомендуя, как именно себя лучше вести с гостями и какие вопросы стоит задать тому или иному герою.

Оба ведут они себя в кадре весьма легкомысленно — вытягивают губы уточкой и чмокают, глядя в зеркало. Задний фон убийственно прекрасен — унитаз! Для тех, кто не догадался о месте нахождения двух политиков и журналистов, автор видео подписал: «Встретились в туалете ресторана, поцеловали зеркало. Спасибо @novikovarkadiy».

Новиков Аркадий, поясним, известный ресторатор в Москве. Блюда он готовит отменные, а еще любит выкладывать фото у себя в блоге с различными предметами, имеющими двойной смысл.

У Михаила Зыгаря, кстати, есть жена — Майя Стравинская. А Ксения Собчак встречается с известным режиссером Константином Богомоловым.

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Близкий друг Собчак запечатлел ее на видео
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