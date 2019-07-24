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Виторган и Млодик устроили для маленькой дочери шопинг

79-летний актер ходит за покупками вместе с полуторагодовалой Этель.

Виторган и Млодик устроили для маленькой дочери шопинг
Эммануил Виторган и Ирина Млодик (Фото: Globallookpress.com)

79-летний Эммануил Виторган растит полуторагодовалую дочь Этель как принцессу. Родители стараются исполнять любой каприз маленькой дочери и в буквальном смысле не спускают кроху с рук. Как самая младшая в семье, она окружена всеобщей заботой и любовью. Примечательно, что разница между дочерью Эммануила Гедеоновича и сыном Максима Виторгана Платоном составила всего год и три месяца, при этом тетушка Этель младше своего племянника. Наследник телеведущей Ксении Собчак уже учит китайский вместе с носителем языка.

А Этель, по словам ее отца, растет маленькой модницей. Девочка любит ходить с родителями за покупками. Эммануил Виторган и Ирина Млодик покупают для дочери крохотные костюмчики— так в гардеробе девочки появились розовые кофточки с цветочной аппликацией, девичьи платьица и даже зауженные джинсы, сшитые по детской фигурке.

Для дочери Ирина Млодик купила джинсы по крохотной фигурке и розовую кофточку/ (Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan)

Супруга актера наряжает Этель как маленькую принцессу.

Теперь малышка заинтересовалась аксессуарами, в частности, солнцезащитными очками. Судя по снимку, который Эммануил Гедеонович опубликовал в Stories, малышка с удовольствием ходит по магазинам.

Дочка Эммануила Виторгана и Ирины Млодик растет маленькой модницей. (Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan)

«Наша модница не может выбрать, какие же очки ей подходят», — не без юмора отметил Эммануил Виторган.

Несмотря на то, что актеру в декабре исполнится 80 лет, он, как и прежде, полон сил. Отец Максима Виторгана вместе с супругой Ириной Млодик часто появляется на публике и ведет активную жизнь, занимаясь воспитанием маленькой дочери.

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звездные детиИрина МлодикКсения СобчакМаксим ВиторганЭммануил Виторган

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Виторган и Млодик устроили для маленькой дочери шопинг
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