Виторган и Млодик устроили для маленькой дочери шопинг

79-летний Эммануил Виторган растит полуторагодовалую дочь Этель как принцессу. Родители стараются исполнять любой каприз маленькой дочери и в буквальном смысле не спускают кроху с рук. Как самая младшая в семье, она окружена всеобщей заботой и любовью. Примечательно, что разница между дочерью Эммануила Гедеоновича и сыном Максима Виторгана Платоном составила всего год и три месяца, при этом тетушка Этель младше своего племянника. Наследник телеведущей Ксении Собчак уже учит китайский вместе с носителем языка.

больше по теме Эммануил Виторган с женой и полуторагодовалой дочкой отдохнули в Юрмале Актер с семьей посетил спектакль легендарного «Тодеса», где встретился с Аллой Духовой.

А Этель, по словам ее отца, растет маленькой модницей. Девочка любит ходить с родителями за покупками. Эммануил Виторган и Ирина Млодик покупают для дочери крохотные костюмчики— так в гардеробе девочки появились розовые кофточки с цветочной аппликацией, девичьи платьица и даже зауженные джинсы, сшитые по детской фигурке.

Супруга актера наряжает Этель как маленькую принцессу.

Теперь малышка заинтересовалась аксессуарами, в частности, солнцезащитными очками. Судя по снимку, который Эммануил Гедеонович опубликовал в Stories, малышка с удовольствием ходит по магазинам.

«Наша модница не может выбрать, какие же очки ей подходят», — не без юмора отметил Эммануил Виторган.

Несмотря на то, что актеру в декабре исполнится 80 лет, он, как и прежде, полон сил. Отец Максима Виторгана вместе с супругой Ириной Млодик часто появляется на публике и ведет активную жизнь, занимаясь воспитанием маленькой дочери.