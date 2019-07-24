Нюша поделилась кадром с подросшей 8-месячной дочерью

С рождением первенца в жизни 28-летней Нюши произошли важные перемены: по словам самой исполнительницы, теперь она принадлежит не только себе. Дома ее ждет маленькая дочка. Артистка старалась не упустить из виду все важные события, связанные с малышкой. Как и любой активный ребенок, наследница певицы в свое время училась самостоятельно переворачиваться, а теперь кроха уверенно держит спину, сидя с мамой на кровати. В Stoties Нюша опубликовала свежий кадр с подросшей 8-месячной дочерью.

Свое утро певица провела в компании дочурки. Ранее исполнительница признавалась, что решила устроить для себя небольшую перезагрузку перед выступлением в Таллине. Артистка сумела найти время для отпуска в компании близких. Певица сама вскармливает дочку, как и телеведущая Регина Тодоренко.

В одном из интервью Нюша призналась, что не смогла бы отказаться от сцены и поклонников даже ради полноценного декретного отпуска. Певица не мыслит свою жизнь без творчества, гастролей, перелетов и различных мероприятий.