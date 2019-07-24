НОВОСТИ

Нюша поделилась кадром с подросшей 8-месячной дочерью

Малышка уже уверенно держит спинку, сидя на кровати вместе с мамой.

Нюша поделилась кадром с подросшей 8-месячной дочерью
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

С рождением первенца в жизни 28-летней Нюши произошли важные перемены: по словам самой исполнительницы, теперь она принадлежит не только себе. Дома ее ждет маленькая дочка. Артистка старалась не упустить из виду все важные события, связанные с малышкой. Как и любой активный ребенок, наследница певицы в свое время училась самостоятельно переворачиваться, а теперь кроха уверенно держит спину, сидя с мамой на кровати. В Stoties Нюша опубликовала свежий кадр с подросшей 8-месячной дочерью.

Малышка уверенно держит спинку, не нуждаясь в опоре. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Свое утро певица провела в компании дочурки. Ранее исполнительница признавалась, что решила устроить для себя небольшую перезагрузку перед выступлением в Таллине. Артистка сумела найти время для отпуска в компании близких. Певица сама вскармливает дочку, как и телеведущая Регина Тодоренко.

В одном из интервью Нюша призналась, что не смогла бы отказаться от сцены и поклонников даже ради полноценного декретного отпуска. Певица не мыслит свою жизнь без творчества, гастролей, перелетов и различных мероприятий.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные детиНюша

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нюша поделилась кадром с подросшей 8-месячной дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: