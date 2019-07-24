Меган Маркл встретилась со своим кумиром юности

Герцогиня была в восторге от возможности пожать руку объекту своего обожания.

До того, как стать членом королевской семьи Меган Маркл была не только успешной актрисой и красавицей, разбивающей мужские сердца. Новоиспеченная герцогиня всегда тяготела к защите природы, она придерживается веганского образа жизни, считая, что нельзя употреблять в пищу других живых существ.

23 июля супруге принца Гарри предоставился шанс встретиться с кумиром своей юности, доктором Джейн Гудолл, главе движения «Корни и побеги».

«Она сказала мне: я наблюдала за вами всю жизнь. Вы были моим кумиром с детства, я готова была поклоняться вам», — приводит слова ученого People.

Джейн призналась, что была немало растрогана таким приветствием со стороны герцогини. Меган даже нарушила собственное правило — как можно реже показывать своего малыша посторонним людям. Она вынесла Арчи к доктору и представила его.

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«Он невероятно милый и такой нежный», — отметила Джейн.

Муж Меган также является давним поклонником доктора Гудолл. Он даже поприветствовал ее на языке шимпанзе, чем вызвал большое ее удовольствие.

«Она женщина олицетворяющая собой добро, теплоту и мягкость. Мир нуждается в ней не меньше, чем в сохранении других редких видов», — заявил Гарри.