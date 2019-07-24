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Савельева вслед за Лопыревой выбрала грудное вскармливание

Экс-солистка группы «Фабрика» вместе с мужем Кириллом Сафоновым воспитывает четырехмесячного сына Леона.

Савельева вслед за Лопыревой выбрала грудное вскармливание
Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева вслед за моделью Викторией Лопыревой отдала предпочтение грудному вскармливанию. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым исполнительница воспитывает четырехмесячного сына Леона, малыш появился на свет в марте. А избранница Игоря Булатова родила наследника в феврале. В свои пять месяцев Марк Лео учится ползать на детском коврике и уверенно опирается на крепкие ручки.

На личной страничке в Instagram Саша Савельева опубликовала свежее фото, пожаловавшись на метеочувствительность. При этом в комментариях к новому посту, певица не без юмора отметила, что сама кормит сынишку грудью. Разумеется, для этого исполнительнице приходится воздерживаться от употребления «крепких» напитков. Кроме того, артистка придерживается диеты кормящей мамы.

Саша Савельева пожаловалась на метеочувствительность (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)
Певица сама вскармливает сынишку (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

«Если в рюмке корвалол, то я тоже здесь», — обратилась к певице одна из ее подписчиц под ником @ekaterini_sh.

«Мне нельзя, я кормлю!!» — отметила Савельева.

К слову, грудное вскармливание выбрала телеведущая Регина Тодоренко и певица Нюша. Несмотря на то, что обе мамочки уже вышли из декретного отпуска, им удается совмещать карьеру с заботой о малышах. Супруга музыканта Влада Топалова кормит сына в перерывах между съемками, а избранница Игоря Сивова старается подстраивать свой график под маленькую дочь.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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Савельева вслед за Лопыревой выбрала грудное вскармливание
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