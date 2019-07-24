Савельева вслед за Лопыревой выбрала грудное вскармливание

35-летняя Саша Савельева вслед за моделью Викторией Лопыревой отдала предпочтение грудному вскармливанию. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым исполнительница воспитывает четырехмесячного сына Леона, малыш появился на свет в марте. А избранница Игоря Булатова родила наследника в феврале. В свои пять месяцев Марк Лео учится ползать на детском коврике и уверенно опирается на крепкие ручки.

На личной страничке в Instagram Саша Савельева опубликовала свежее фото, пожаловавшись на метеочувствительность. При этом в комментариях к новому посту, певица не без юмора отметила, что сама кормит сынишку грудью. Разумеется, для этого исполнительнице приходится воздерживаться от употребления «крепких» напитков. Кроме того, артистка придерживается диеты кормящей мамы.

«Если в рюмке корвалол, то я тоже здесь», — обратилась к певице одна из ее подписчиц под ником @ekaterini_sh. «Мне нельзя, я кормлю!!» — отметила Савельева.

К слову, грудное вскармливание выбрала телеведущая Регина Тодоренко и певица Нюша. Несмотря на то, что обе мамочки уже вышли из декретного отпуска, им удается совмещать карьеру с заботой о малышах. Супруга музыканта Влада Топалова кормит сына в перерывах между съемками, а избранница Игоря Сивова старается подстраивать свой график под маленькую дочь.