«Моя звездочка!»: Гигинеишвили поздравил Оболенцеву с 36-летием

Светская львица Надежда Оболенцева отметила 24 июля день рождения — ей исполнилось 36 лет. Новоиспеченный муж дивы Резо Гигинеишвили поздравил ее у себя в блоге.

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«С днем рождения, мой друг, мой яркий и искренний псих, моя звездочка!» — написал он под фото. В кадре — светская львица в коротком свадебном платье и черных сапогах отжигает под музыку. Кстати, это первый свадебный снимок, который выложил режиссер в свой Instagram.

Молодая жена тоже отметилась в ленте. Оболенцева в честь своего дня рождения предпочла выложить видео, где она едет в салоне автомобиля в загс.

Напомним, свадьба Оболенцевой и Гигинеишвили проходила в два этапа. Вначале молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы -это произошло 18 июля. А потом уже провели веселую вечеринку в ресторане Buro Tsum — 21 июля. На каждый из этих дней светская львица подготовила свой наряд. В ЗАГС она надела брючный костюм от Яны Расковаловой. В ресторан — платье-трансформер от Ульяны Сергиенко. В платье использовалось три вида кружев. В течение вечера длинное платье стало коротким — в этом образе Оболенцева и провела всю вечеринку, дополнив его короткими сапогами.