Валерия и Иосиф Пригожин прошли проверку здоровья

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин — известные любители спорта и ярые приверженцы здорового образа жизни. Не так и редко на их страницах в социальной сети Instagram появляются публикации и кадры с тренировок, рассказы о правильном питании и диетах. На этот раз звездная пара проверила состояние своего здоровья.

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Не забывайте делать чекап. Наш график, благодаря соцсетям, многим известен не понаслышке. В основном — гастроли, переезды, концерты, съемки…Иногда это превращается в бесконечную гонку, где нет времени позаботиться о себе», — рассказывает продюсер.

Потому супруги с удовольствием прошли специалистов, которые эти дни принимают москвичей в выездных кабинетах в парках по всей столице.

Некоторые подписчики написали, что они тоже уже успели побывать у этих врачей. Некоторые же выразили большой скепсис по поводу того, что качество диагностики без соответствующего оборудования может быть невысоким.