НОВОСТИ

Савельева страдает от переменчивой московской погоды

Экс-солистка группы «Фабрика» пожаловалась на метеозависимость.

Савельева страдает от переменчивой московской погоды
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева страдает от переменчивой и неустойчивой московской погоды, непривычно холодной для июля. Певица рассказала о своей метеочувствительности, признавшись, что она очень чутко реагирует на подобные погодные перепады.

«Метеозависимые, отзовитесь», — обратилась к подписчикам возлюбленная Кирилла Сафонова.

И, судя по комментариям под свежим постом экс-солистки группы «Фабрика» в Instagram, дождливая и пасмурная погода отразилась на самочувствии и других знаменитостей. В их числе: выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова, певец Денис Клявер и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук.

Саша Савельева пожаловалась на метеозависимость. (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

В марте Саша Савельева родила первенца — сына Леона. Для певицы эти роды стали первыми, а у ее избранника Кирилла Сафонова есть взрослая дочь — 24-летняя Анастасия. Девушка была рада появлению братика. Саша и Настя легко смогли найти общий язык благодаря небольшой разницы в возрасте. Возлюбленная Сафонова старше своей падчерицы всего на одиннадцать лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева страдает от переменчивой московской погоды
Интересно?
Поделись с друзьями: