Савельева страдает от переменчивой московской погоды

35-летняя Саша Савельева страдает от переменчивой и неустойчивой московской погоды, непривычно холодной для июля. Певица рассказала о своей метеочувствительности, признавшись, что она очень чутко реагирует на подобные погодные перепады.

«Метеозависимые, отзовитесь», — обратилась к подписчикам возлюбленная Кирилла Сафонова.

И, судя по комментариям под свежим постом экс-солистки группы «Фабрика» в Instagram, дождливая и пасмурная погода отразилась на самочувствии и других знаменитостей. В их числе: выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова, певец Денис Клявер и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук.

В марте Саша Савельева родила первенца — сына Леона. Для певицы эти роды стали первыми, а у ее избранника Кирилла Сафонова есть взрослая дочь — 24-летняя Анастасия. Девушка была рада появлению братика. Саша и Настя легко смогли найти общий язык благодаря небольшой разницы в возрасте. Возлюбленная Сафонова старше своей падчерицы всего на одиннадцать лет.