Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе

Принц Гарри всегда относился к своей жизни в королевской семье иначе, чем его старший брат. Принц Уильям, казалось, был рожден, чтобы стать королем — он с радостью посещает торжественные мероприятия, занимается благотворительностью и с ранней юности вникает во все процессы придворной жизни.

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Младший же внук Елизаветы II всегда тяготился своей участью. Однажды он признался, что служба в армии, которую он проходил в Афганистане, стала для него своеобразным отдыхом от постоянного внимания прессы и бесконечных правил и протоколов. Тогда же он заявил, что хотел бы стать гидом в Африке.

Очевидно, в юности принц уделял этому увлечению немало времени. 23 июля с визитом в Букингемский дворец прибыла доктор наук, биолог Джейн Гудолл, глава фонда Roots & Shoots, что переводится как «Корни и побеги». В числе прочего, ученый долгое время занималась изучением поведения шимпанзе в дикой природе.

При встрече с Гарри она спросила, помнит ли он традиционное приветствие шимпанзе с их прошлой встречи. Принц не растерялся, и боком подошел к доктору, согнув колени. Затем он приблизился к ней и похлопал по голове, а после они обнялись.

После этого Гарри и доктор Гудолл разошлись настолько, что исполнили импровизированный танец шимпанзе. Она напомнила, что Гарри всегда интересовался ее работой и очень поддерживал ее стремление подключить как можно больше молодых людей к работе по защите природы.

Стоит напомнить, что сам внук королевы является президентом африканских парков и покровителем Ботсваны по программе сохранения носорогов.