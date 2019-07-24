НОВОСТИ

Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе

У младшего внука королевы множество неожиданных интересов.

Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе
Принц Гарри может исполнить приветствие на языке шимпанзе Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри всегда относился к своей жизни в королевской семье иначе, чем его старший брат. Принц Уильям, казалось, был рожден, чтобы стать королем — он с радостью посещает торжественные мероприятия, занимается благотворительностью и с ранней юности вникает во все процессы придворной жизни.

Младший же внук Елизаветы II всегда тяготился своей участью. Однажды он признался, что служба в армии, которую он проходил в Афганистане, стала для него своеобразным отдыхом от постоянного внимания прессы и бесконечных правил и протоколов. Тогда же он заявил, что хотел бы стать гидом в Африке.

Очевидно, в юности принц уделял этому увлечению немало времени. 23 июля с визитом в Букингемский дворец прибыла доктор наук, биолог Джейн Гудолл, глава фонда Roots & Shoots, что переводится как «Корни и побеги». В числе прочего, ученый долгое время занималась изучением поведения шимпанзе в дикой природе.

При встрече с Гарри она спросила, помнит ли он традиционное приветствие шимпанзе с их прошлой встречи. Принц не растерялся, и боком подошел к доктору, согнув колени. Затем он приблизился к ней и похлопал по голове, а после они обнялись.

После этого Гарри и доктор Гудолл разошлись настолько, что исполнили импровизированный танец шимпанзе. Она напомнила, что Гарри всегда интересовался ее работой и очень поддерживал ее стремление подключить как можно больше молодых людей к работе по защите природы.

Стоит напомнить, что сам внук королевы является президентом африканских парков и покровителем Ботсваны по программе сохранения носорогов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьязащита животныхзащита природыпринц ГарриПринц Гарри последние новостиПринц Уильям

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе
Интересно?
Поделись с друзьями: