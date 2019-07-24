Стало известно, сколько Киркоров и Собчак тратят на зарплату персоналу

Об этом рассказала промоутер и продюсер Алина Красная.

Промоутер и продюсер Алина Красная рассказала журналистам о том, сколько российские знаменитости тратят на имидж. Как выяснилось, основные статьи расхода — это заработная плата персонала и коллектива.

Так, Филиппу Киркорову работники (от няни до артистов балета) обходятся примерно в пять миллионов рублей. Немалая статья расходов — это оплата перевоза декораций шоу и аппаратуры.

А вот директор, пиарщик, стилист, няня, домработница и водитель скандальной журналистке Ксении Собчак обходится ей ежемесячно в 700 тысяч рублей. «Коммуналка» загородного дома и трех квартир является основной статьей расхода Анастасии Волочковой. Кроме того, бывшая балерина оплачивает сиделок отцу, платит зарплату своим танцовщикам, пиарщику и директору, пишет кр.ru.