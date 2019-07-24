Звезду «Дома-2» Марию Кохно уличили в использовании фотошопа

Мария Кохно, бывшая участница телепроекта «Дом-2», симпатичная и стройная девушка от природы. Однако в последнее время поклонники перестали узнавать Машу: ее грудь, попа, губы и ресницы увеличиваются не по дням, а по часам.

Но… только на фотографиях. Если посмотреть прямые эфиры бывшей телезвезды в Instagram, разница станет очевидной. Сравните сами. На фото ниже — Мария Кохно примеряет новый купальник в одном из московских магазинов, это скрин ее прямого эфира с места событий.

Эту же фотографию (внизу) девушка выложила в блог сама. А заодно и обработала, слегка приподняв ягодицы, и заметно сузив талию.

Явная обработка не осталась незамеченной подписчиками. «Маша, ну смешно! Такой откровенный фотошоп», — к примеру, написал один из них.

Впрочем, девушку можно понять, ведь с помощью этих фото Мария зарабатывает в Instagram, рекламируя то один чай для похудения, то другой. А еще несколько лет назад Кохно страдала анорексией.