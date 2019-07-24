После поиска сотрудников Малахов устроил детокс на работе

Некоторые поклонники назвали эту зтею ддорогостоящим и мало полезным развлечением.

Вся жизнь известного телеведущего Андрея Малахова – работа. Рейтинги программ звезды высоки, так что планку надо держать соответствующую, а значит много работать. И даже московскую летнюю жару или, напротив, пасмурную погоду, Малахов, наверно, даже не замечает, проводя много времени на работе.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram ведущий рассказал, что даже детокс он проводит в гримерке. Очищать организм и приводить здоровье в порядок телезвезда собирается различными соками.

Мнения подписчиков по поводу самой процедуры, как водится, разделились. Одни сочли это делом бесполезным, тем более, что стоит новомодный комплекс «как крыло от самолета». Другие – порадовались за своего кумира.

больше по теме Андрей Малахов обратился к президенту Украины Зеленскому В своем видеообращении ведущий попросил выполнить свои обязанности как гаранта Конституции.

«Удачи всегда и во всем!» — желает Андрею Малахову подписчица.

Напомним, не так давно телезвезда переполошил журфак МГУ, сняв там специальный ролик, в котором рассказал о конкурсе для молодых коллег. Победители смогут присоединиться к команде Малахова.