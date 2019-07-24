Екатерина Гордон поделилась подробностями перенесенной операции

Известная правозащитница Екатерина Гордон в Instagram рассказала подробности операции, которую она перенесла два года назад. По словам адвоката, врачи буквально вытащили ее с того света.
«А хотите сознаюсь? У меня после операции два года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии). И я начала носить высокие трусы до того, как они вошли в моду. Так что даже мода за меня. А у вас есть изъяны, которых вы смущаетесь? Абсолютная любовь этого лета – купальники», — заявила Екатерина Гордон.
Отметим, что правозащитница ранее была замужем за известным адвокатом Сергеем Жориным. Правда, семейная жизнь не сложилась. Дело в том, что мужчина периодически избивал супругу. Любопытно, что после расставания спустя какое-то время они помирились и снова сыграли свадьбу. Правда, буквально чрез месяц снова развелись.
Добавим, что сегодня Екатерина Гордон помогает многим звездам в юридических вопросах. К примеру, сейчас она добивается справедливости в процессе между баскетболисткой Катериной Кейру и ее мужем Иваном Новосельцевым, который является известным футболистом.