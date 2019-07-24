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Екатерина Гордон поделилась подробностями перенесенной операции

По словам правозащитницы, два года назад ей поменяли почти всю кровь.

Екатерина Гордон поделилась подробностями перенесенной операции
Гордон перенесла тяжелую операцию/globallookpress.com

Известная правозащитница Екатерина Гордон в Instagram рассказала подробности операции, которую она перенесла два года назад. По словам адвоката, врачи буквально вытащили ее с того света.

«А хотите сознаюсь? У меня после операции два года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии). И я начала носить высокие трусы до того, как они вошли в моду. Так что даже мода за меня. А у вас есть изъяны, которых вы смущаетесь? Абсолютная любовь этого лета – купальники», — заявила Екатерина Гордон.

Отметим, что правозащитница ранее была замужем за известным адвокатом Сергеем Жориным. Правда, семейная жизнь не сложилась. Дело в том, что мужчина периодически избивал супругу. Любопытно, что после расставания спустя какое-то время они помирились и снова сыграли свадьбу. Правда, буквально чрез месяц снова развелись.

Добавим, что сегодня Екатерина Гордон помогает многим звездам в юридических вопросах. К примеру, сейчас она добивается справедливости в процессе между баскетболисткой Катериной Кейру и ее мужем Иваном Новосельцевым, который является известным футболистом.

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Тэги:

Екатерина ГордонИван НовосельцевКатерина КейруСергей Жорин

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Екатерина Гордон поделилась подробностями перенесенной операции
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