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Станислав Садальский обратился к поклонникам: «Вы никому не нужны»

Артист посоветовал жить своим умом и ни на кого не надеяться.

Станислав Садальский обратился к поклонникам: «Вы никому не нужны»
Станислав Садальский. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Станислав Садальский обратился к своим подписчикам в социальной сети Insgaram с необычным посланием. Но, конечно, не оченть-то и веселое, зато – жизненное. Актер посоветовал поклонникам никогда никого не слушать, на все иметь свое собственное мнение, мысли и идеи и планы на жизнь.

«Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это – жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — пишет в новой публикации звезда.

Некоторые подписчики актера в Сети признаются, что обращение Садальского как-будто написано специально для них, называя написанное Станиславом «правильными и замечательными словами».

«Спасибо Вам за то, что Вы остаётесь самим собой! И подсказываете», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, страница артиста всегда интересна и разнообразна. Довольно часто он рассказывает своей аудитории об ушедших из жизни актерах, забытых публикой коллегах или просто комментирует последние события, происходящие не только в его родной актерской тусовке, но и в стране в целом.

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актерзвездные советыИнстаграмподписчикиСтанислав Садальский

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Станислав Садальский обратился к поклонникам: «Вы никому не нужны»
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