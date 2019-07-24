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Родион Газманов резко высказал о людях, верящих в гороскопы

Певец ответил на вопросы своих подписчиков.

Родион Газманов резко высказал о людях, верящих в гороскопы
Родион Газманов. Фото: Марина Голова

Кажется, звездный сын знаменитого папы (Олега Газманова), трогательно поющий про собачку Люси, уже давно вырос, окреп и встал на ноги. По крайней мере, в своих прямых эфирах, которые он регулярно проводит для подписчиков, 38-летний мужчина выглядит именно так. Вот и на этот раз в своей сторис Instagram Родион был прямолинеен и тверд. Он честно рассказал, каких людей  переносит с трудом.

Родион — выпускник экспериментальной школы Москвы и Финансовой академии при Правительстве РФ. Артист физически не выносит безграмотности. И если в вопросах его подписчиков встречались ошибки, он просто отказывался продолжать беседу. «Я не буду отвечать на ваш вопрос, пока вы правильно не расставите знаки препинания», — ответил он начинающему музыканту, который попросил Родиона послушать его песни. А когда певца спросили, появится ли у него когда-нибудь талант, он парировал: «Уж точно раньше, чем у вас — грамотность».

Родион Газманов. Фото
Родион Газманов/instagram.com/rodder13/

Газманов также резко отозвался о людях, которые просят деньги через Сеть, сказав, что «современным попрошайкам стало очень просто жить». И признался, что не верит гороскопам. «Гороскопы — это обман. Я не верю им так же, как и людям, которые верят в них», — резко отреагировал он.

Много вопросов поклонники Газманова задавали о его пристрастии к кошкам. Родион признался, что испытывает слабость к эти животным, хотя собак тоже любит. У него самого есть любимый кот, который недавно повздорил с другим котом и теперь имеет боевую рану в виде поцарапанного глаза. На вопрос одной из девушек, кастрировано животное или нет, Газманов резко ответил: «Некорректно спрашивать об этом. Я же не интересуюсь — девственница вы или нет».

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блогГороскопИнстаграмОлег ГазмановРодион Газманов

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Родион Газманов резко высказал о людях, верящих в гороскопы
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