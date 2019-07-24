«Что я сделала?!»: Зеленский отписался от жены Мартиросяна в Instagram

Несмотря на более, чем серьезный пост бывшего юмориста Владимира Зеленского на Украине, его российские коллеги, кажется, не особенно всерьез воспринимают ни его новую работу, ни его самого в высокой должности.

Время от времени они выкладывают забавные архивные ролики с «роспуском» Рады, «пророческими» кадрами, которые явно дают понять – у Зеленского большие перспективы в политике. Вот и для супруги Гарика Мартиросяна Жанны, которая, вообще пошутить не прочь, в том числе и над своим собственным мужем, новости, связанные с Зеленским становятся большой неожиданностью.

В новой публикации на своей странице в Instagram она поделилась своим искренним недоумением.

«Примерно месяц назад мои любознательные подписчики сообщили мне,что президент Украины Владимир Александрович Зеленский подписан на меня. Сегодня мои наблюдательные подписчики написали, что он отписался от меня. У меня в связи с этим всего два вопроса. Что я сделала, что президент Украины подписался на меня, а самое главное, что я сделала, что он от меня отписался?» — пишет остроумная Жанна Мартиросян.

«На Гагу подписался, наверное», — предположил один из комментаторов.

Конечно, многие всерьез начали рассуждать о том, что власть меняет людей и, мол, то ли еще будет. Но один из подписчиков предложил нестандартный выход из ситуации.

«Уговорите Вашего мужа подписаться на его жену. Может тогда наладится», — пишет комментатор.