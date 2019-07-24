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Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты

Актриса все стремительней приближается к идеальной форме.

Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты
Анастасия Уколова. Фото: @ anastasiyaa_ukolova

Настя Уколова не когда не была замечена чуть прибавившей в весе , тем более, полной. Но теперь актриса занялась тренировками с опытным наставником и стремительно приобретает практически идеальную форму.

На своей странице в социальной сети Instgaram она похвасталась достигнутыми результатами. По признанию самой Анастасии, глядя на себя в зеркало, у нее улучшается настроение. И его может испортить даже 21-дневная диета, следуя которой звезда не есть жирного, острого, жаренного и, конечно, сладкого.

«Непростое выдалось лето по всем фронтам, но приходя каждый раз в зал со своими проблемами и плохим настроением, насильно себя заставляя порой просто туда дойти, доползти — я встречала своего тренера Катю. И начинала выглядеть, как на фото! Никогда не думала, что найду в лице тренера такого друга и поддержку!» — пишет артистка в очередной своей публикации.

Поклонники восхитились стойкости, целеустремленности звезды в борьбе за свою фигуру и пожелали ей дальнейших успехов.

«Продолжай в том же духе!» — подбадривают Анастасию Уколову фанаты.

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актрисаАнастасия Уколовадиетастройная фигуратренировки в спортзале

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Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты
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