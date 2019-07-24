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Жена Гарика Мартиросяна высмеяла ролик мужа с тенью

Жанна отметила, что супруг сильно льстит ей.

Жена Гарика Мартиросяна высмеяла ролик мужа с тенью
Гарик и Жанна Мартиросян. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Instagram Гарика Мартиросяна полон всевозможных шуточных и просто забавных постов. Он то рассказывает о своих «планах» сняться в фильме Квентина Тарантино, то подшучивает над своими коллегами по Comedy Club. Правда, ради справедливости надо отметить, что чаще всего «достается» от шуточек юмориста Гарику Харламову.

А вот над самим Маритиросяном друзья посмеиваются не так часто и, возможно, остро. Это, похоже, прерогатива супруги Гарика Жанны. Знакомые супругов утверждают, что чувству юмора жены шоумена может позавидовать любой.

Кстати, в этом нетрудно убедиться, просмотрев комментарии к новой публикации Гарика в популярной Сети. Он опубликовал небольшой ролик, в котором демонстрирует свою тень и показывает мускулы.

«Обожаю свою тень: ни морщин, ни очков, ни живота, ни лысины. Тени всегда 20!», — пишет юморист в подписи к в видео.

На этот пост отреагировала и Жанна в своей привычной шутливой манере.

«Спасибо, конечно, Гарик. Но ты мне льстишь», — заметила супруга.

Комментарий Жанны Мартиросян в аккаунте мужа
Комментарий Жанны Мартиросян в аккаунте мужа. Фото: сраница Гарика Мартиросяна в Instagram

Подписчики на страницу Мартиросяна оценили чувство юмора звезды, назвав его Аполлоном. Некоторые также, шутя, признавались, что тоже только свою тень и любят.

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Гарик МартиросянЖанна МартиросянженаИнстаграмшутка

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Жена Гарика Мартиросяна высмеяла ролик мужа с тенью
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