Кожевникова ужаснулась поведению своих подписчиков в обыденной жизни

Накануне в своем Instagram Мария Кожевникова поделилась вопиющей, по ее мнению, историей того, как по просьбе актрисы в вагоне СВ мужчины отказались поменяться местами на пару часов. Ведь делать почти ничего не надо было – просто взять сумку и сделать несколько шагов.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни защищали, другие оправдывали несговорчивых соседей по поезду. И рассказывали свои истории из повседневной жизни. Это подтолкнуло Марию сделать еще одну публикацию, в которой она ужаснулась поведению своих подписчиков.

«Боже, сколько я от Вас всего прочитала! Кто-то из представителей сильного пола беременным не уступает, моментально «засыпая», кто-то ржет, когда пожилая женщина падает и даже не помогают ей встать, инвалидам отказывают и с ребенком не поменяются местами…», — перечисляет комментарии актриса.

Она признается, что такое не укладывается в ее голове, ведь если есть возможность помочь другому человеку – помоги. И это не что-то сверхестественное – это норма. Мария отмечает, что часто в таком неприглядном поведении признавались подписчики, чьи аккаунты без фотографий. По мннию артистки, людям, похоже, стыдно за свои мысли, использование модной. легкой философии потребителя.

«Это путь в никуда, так как я верю и точно знаю, что от природы, которая уникальна и мудра, мы далеко не убежим, деградировать, конечно, можем, но нас остановят», — рассуждает звезда.

А напоследок отмечает, что она все равно верит в бумеранг и в то, что земля круглая.

«Чего и Вам желаю! А я возвращаюсь в свой уютный мирок, где даже четырехлетка Макусик открывает дверь и не только маме, а всем», — пишет Мария Кожевникова.