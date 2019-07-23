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Москвичка пожаловалась на авиакомпанию в блоге Леди Гаги и получила ответ

В аккаунте певицы в Instagram москвичка сообщила, что ее не пустили на рейс.

Москвичка пожаловалась на авиакомпанию в блоге Леди Гаги и получила ответ
Леди Гага. Фото: globallookpress.com

Аккаунт Леди Гаги в Instagram, где в последнее время наблюдается нашествие русскоязычных комментаторов, становится, похоже, по-настоящему полезным ресурсом для наших соотечественников. Теперь там можно не только узнать рецепты или завязать знакомство, но и решить более серьезный вопрос.

По крайней мере, это получилось у московской журналистки Натальи Гончаровой. Под очередным постом Гаги девушка оставила гневный отзыв на авиакомпанию «Победа», заявив, что ее не пропустили на посадку в самолет. Времени на это, согласно посадочному талону, было достаточно, но, по словам Натальи, попасть на рейс она так и не смогла.

Журналистка попыталась пожаловаться на несправедливость непосредственно в офисе авиаперевозчика, но там ее слушать не стали. Зато у Леди Гаги она неожиданно получила ответ от официального аккаунта «Победы». Сотрудник компании попросил Наталью связаться с ним в личных сообщениях, чтобы решить проблему, сообщает Baza.

Напомним, многие поверили сообщениям о том, что именно Гага «увела» Брэдли Купера у Ирины Шейк. В блоге певицы появились тысячи комментариев, в которых обожающие землячку россияне осудили певицу за то, что она так поступила с моделью.

В Сети развернулся троллинг артистки, постепенно сменившийся общением на всевозможные темы.

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Москвичка пожаловалась на авиакомпанию в блоге Леди Гаги и получила ответ
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