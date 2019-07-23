В Сеть попали снимки Аллы Пугачевой «без фильтров»

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной появилось несколько снимков, на которых изображена ее мать без макияжа. Надо отметить, что Примадонна отечественной эстрады заметно сдала за последнее время. На снимках бросается в глаза, что исполнительница уже в солидном возрасте. Судя по всему, годы начинают брать свое, и звезда не может избежать естественного процесса старения.

Напомним, что в этом году Алла Пугачёва отпраздновала семидесятилетие. Торжества прошли в Кремлевском дворце, где она дала для россиян юбилейный концерт. В зале, конечно, не было свободных мест. Причем перекупщики продавали билеты за 300-400 тысяч рублей.

Кстати, в этом году в ноябре пройдет еще один концерт Пугачёвой. Он состоится в столице Белоруссии Минске. Как заверили организаторы, перекупщикам в данном случае не удастся нажиться. Дело в том, что арена, где будет выступать Пугачева, вмещает 20 тысяч зрителей. Поэтому билеты сейчас продаются пор вполне приемлемым ценам. Стоимость начинается от двух тысяч российских рублей.

Добавим, что сейчас Примадонна отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми в Юрмале. На рижском взморье звездная чета каждое лето снимает особняк.