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Надежда Михалкова увезла детей в Испанию после свадьбы бывшего мужа

Актриса показала в соцсети семейное видео с отдыха.

Надежда Михалкова увезла детей в Испанию после свадьбы бывшего мужа
Надежда Михалкова. Фото: globallookpress.com

После свадьбы бывшего мужа Надежда Михалкова отправилась на отдых в Испанию вместе с детьми – Ниной и Ваней. Несмотря на развод с Резо Гигинеишвили, актриса продолжает жить полной жизнью и радоваться каждому дню.

Артистка показала в Instagram видео, на котором она прыгает с яхты в открытое море. Вслед за ней в воду ныряет восьмилетняя Нина. Как призналась Михалкова, ей пришлось собрать волю в кулак, чтобы броситься в воду. Но проявлять смелость приходится, особенно тогда, когда на тебя смотрят дети.

«История о том, когда ты должен быть смелым, но совершенно не хочется», – написала под видео Надежда.

Подписчики блога не оставили без внимания храбрый поступок знаменитости. «Пытайся делать все, что кажется невозможным. Жизнь слишком коротка, можешь потом пожалеть», «Да, благодаря детям можно много страхов побороть», – комментируют поклонники.

Напомним, экс-супруг Михалковой и его новая избранница сыграли свадьбу 18 июля. Гигинеишвили и Надежда Оболенцева устроили в честь бракосочетания роскошный банкет, на который были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были замечены Светлана Бондарчук, ее бывший муж Федор с Паулиной Андреевой, Яна Рудковская и другие.

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Надежда Михалкова увезла детей в Испанию после свадьбы бывшего мужа
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