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Гоген Солнцев отпустил жену отдыхать с ее другом детства

Как сказал неординарный блогер, супругу ревновать он не будет.

Гоген Солнцев отпустил жену отдыхать с ее другом детства
Солнцев решил отпустить жену на отдых с ее другом/instagram.com/solntcev/

Известный шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок своей заметно похорошевшей супруги. Дело в том, что 64-летняя Екатерина Терешкович последние несколько месяцев восстанавливает здоровье в санатории. Солнцев отметил, что сейчас за Екатерину переживать не надо. Она в полном порядке. Как он сказал, каждый человек может утомиться.

«Сейчас все хорошо. Была эмоциональная нагрузка. Выдались нелегкие несколько месяцев. Было тяжело. Но все идёт на поправку. Передаёт огромный привет тем, кто волновался. В ближайшее время Катя летит отдыхать вместе с другом детства. Возраст друга на молодость не претендует, поэтому, отпускаю её с ним с лёгким сердцем! Пусть отдохнёт игривая кошечка! В светлый путь, Катюша», — заявил Гоген Солнцев.

Отметим, что многие поклонники этой пары считают, что роман между ними вымышленный. Якобы шоумен с Терешкович вместе просто для того, чтобы зарабатывать деньги, принимая участие в различных ток-шоу. Сам же Солнцев уже не раз говорил, что он без ума от супруги.

Правда, в последнее время между ними и в самом деле пробежала черная кошка. Поводом послужил курьезный случай. Солнцев хранил дома много элитного алкоголя. В один из дней он позвал коллег обсудить ближайшие бизнес-проекты. Какого же было его удивление, когда он увидел, что весь алкоголь выпит супругой. После этого он и принял решение отправить жену на излечение в санаторий.

Добавим, что всем памятна программа, которая вышла на центральном канале. Тогда Екатерина Терешкович приревновала супруга к своей дочери и набросилась на нее с кулаками. Жуткий скандал вылился в то, что в Интернете появилась петиция. Люди стали требовать убрать такие программы из эфиров центральных каналов, потому что их могут увидеть дети. Петицию, кстати, подписала актриса Мария Шукшина. Ее личную жизнь также очень часто обсуждают на телевидении.

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Гоген СолнцевЕкатерина ТерешковичМария Шукшина

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Гоген Солнцев отпустил жену отдыхать с ее другом детства
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